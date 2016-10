U Novom Sadu je od 19. do 23. septembra održana svjetska konferencija o otpadu ISWA 2016. "Uniting Ideas For Successful Waste Management". Među 1.300 učesnika iz 72 zemlje svijeta, u radu Konferencije su participirale i predstavnice Fonda za zaštitu okoliša FBiH.





Inače, ISWA je međunarodna asocijacija za čvrsti otpad, čija je misija pomicanje i razvoj profesionalnog upravljanja otpadom u smislu njegovog smanjenja, reciklaže, korištenja i pravilnog tretmana u svijetu, kao doprinos održivom razvoju. Ista promiče usvajanje prihvatljivih sistema profesionalnog upravljanja otpadom kroz tehnološki razvoj i unapređivanje prakse za zaštitu ljudskog života, zdravlja i okoliša, kao i zaštitu materijala i energetskih resursa.





Nakon 30. godina, ISWA prvi puta povjerava zemlji iz jugoistočne Europe organizaciju Svjetske konferencije.





Predstavnice Fonda za zaštitu okoliša FBiH prezentirale su se radom "Chalenges in establishing waste management information system in BiH", dok je doc.dr. Amra Serdarević sa Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu bila voditeljica sesije "WEE, hazardous and special waste stream management" i predstavila se radom "Construction and demolition waste management - minimization and reuse".

(Fond za zaštitu okoliša FBiH)