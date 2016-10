DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN 4, okt.2016









1079. - Papa Grgur VII. zaprijetio u pismu istarsko-kranjskom markgrofu Vecelinu izopćenjem iz Crkve, ako napadne Hrvatsku kojom je tada vladao kralj Dmitar Zvonimir.





1209. - Njemački kralj Oto IV krunisan je za rimsko-njemačkog cara. Tokom naredne tri godine napao je Toskanu, Siciliju i južnu Italiju.





1582. - Četvrti oktobar označen je kao posljednji dan Julijanskog kalendara u Papskoj državi, Španiji i Portugaliji.





1853. - Turska, uz podršku Velike Britanije i Francuske, objavila rat Rusiji pošto je Rusija odbila da se povuče iz podunavskih kneževina Vlaške i Moldavije koje je okupirala da bi, kako je obrazložila, zaštitila pravoslavne podanike na teritoriji Otomanskog carstva.





1883. - Održano je prvo putovanje Orient Expressom, a od 1977. više ne putuje do Istanbula. Orient Express ime je poznatog putničkog vlaka čija se ruta puno puta mijenjala. Iako je bio uobičajena željeznička ruta, ime Orient Express postalo je sinonim za intrige i luksuzna putovanja. Dva su grada najviše povezana s tom linijom - Pariz i Istanbul, originalne krajnje točke putovanja. 2009. Orient Express prestao je voziti, jer je postao žrtvom brzih vozova i jeftinijih avionskih letova. Ipak, privatni voz Venice-Simplon Orient Express još uvijek vozi od Londona do Venecije i druge destinacije u Europi, uključujući originalnu rutu od Pariza do Istanbula.





1921. - Riccardo Zanella je postao predsjednik Slobodne Države Rijeke.





1944. - Uoči oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu raspušten je koncentracioni logor na Banjici, nacističko mučilište i sabirni centar za strijeljanje i slanje na prisilni rad u Njemačku, koji su njemačke okupacione vlasti osnovale u junu 1941. Prema nepotpunim podacima, kroz logor je prošlo nešto više od 23.500 muškaraca, žena i djece, ali je na stratištu u Jajincima, gdje su logoraši odvođeni na strijeljanje, pronađeno 68.000 spaljenih i 1.400 nespaljenih leševa.





1945. - Osnovan je FK Partizan. Osnivači Fudbalskog Kluba Partizan su jugoslovenska vojna lica i generali Peko Dapčević, Svetozar Vukmanović - "Tempo", Otmar Kreačić - "Kultura", Vlada Mađarić, Ratko Pejić, Vujica Gajinović, Ratko Vujović - "Čoče", Koča Popović, Mijalko Todorović - "Plavi" i Pavle Jovićević.





1957. - SSSR lansirao u orbitu oko Zemlje prvi vještački satelit "Sputnjik 1", težak 83 kilograma, koji je letio po eliptičnoj putanji do visine 900 kilometara. Zapad, posebno SAD, bio je zapanjen, jer je satelit mogla da izbaci samo izuzetno snažna raketa, mnogo jača od svake kojom se eksperimentisalo u SAD. Ubrzo je uslijedilo oštro sovjetsko-američko nadmetanje u svemiru.





1970. - Umrla je američka pjevačica Janis Joplin.





1977. - UN su proklamovale Opštu deklaraciju o zaštiti životinja, a 4. oktobar proglašen je Svjetskim danom zaštite životinja.