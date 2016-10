ZAGREB, 3.okt.2016









Rezultati referenduma u Mađarskoj pokazuju da tamo, kao i drugdje u istočnoj Europi, postoje drugačija razmišljanja o migrantskoj krizi, te je sad važno da na tom planu postignemo konsenzus u samoj Europskoj uniji, rekao je u ponedjeljak hrvatski ministar vanjskih poslova Miro Kovač, dodavši da će Hrvatska ispuniti svoje obaveze o preraspodjeli migranata.





Gotovo svi Mađari koji su u nedjelju izašli na referendum odbili su migrantske kvote EU-a, ali izlaznost je bila daleko ispod potrebnih 50 posto kako bi rezultati bili valjani.





Hrvatska je preuzela obvezu prihvaćanja do 1600 migranata u sklopu sustava preraspodjele i to će ispuniti, a veća brojka koja se spominje u hrvatskim medijima je prenapuhana, izjavio je Kovač nakon svečanog otvorenja konferencije "Model European Union Zagreb 2016" (MEUZ), javila je Hina.





Kovač je komentirao i izjavu srbijanskog ministra vanjskih poslova Ivice Dačića koji je iz izjave pape Franje u Gruziji da je obraćenje pravoslavnih vjernika veliki grijeh zaključio da je to dosad najveća izrečena osuda i ograda Vatikana prema postupcima kardinala Alojzija Stepinca u Drugom svjetskom ratu.





"Odluku o kanonizaciji donijet će Sveta Stolica, to je vrlo jasno. Pogledao sam govor Svetog Oca u Gruziji i čini mi se da je izjava koju je upotrijebio gospodin Dačić izvađena iz konteksta i na neki način neprihvatljivo i neprimjereno interpretirana", istaknuo je Kovač.





Govoreći o općinskim izborima u Bosni i Hercegovini, ministar Kovač je izrazio zadovoljstvo što su njihovi stranački partneri, Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine, postigla odličan rezultat i ima više općinskih načelnika nego dosad.