Zakleo sam se, neću izaći na lokalne izbore! Ne bira mi se manje od svih zala što se nude. Onda mi je komšija i prijatelj osvanuo na džambo plakatu. Biva, nosilac je liste za opštinsko vijeće. U neko je doba, preko vibera / vajbera, stigla i poruka moga brice. Kandidovao se za „vječnika“, toplo se preporučuje za zaokružiti i veli da mu ne bi bilo mrsko da mi i na razne druge načine radi o glavi. I rođak je nazvao. Tek da kaže da je 27. na listi za vijeće općine u kojoj živim. Nezaposlen je i nada se da ću, eto, njega zaokružiti na listiću i tako ga, moguće, zaposliti. Tim prije što je njegov rahmetli otac posredovao kod zapošljavanja moje prijateljice!





Sad, fakat, imam razloga da izađem na izbore. I biram između komšije / prijatelja, brice i rođaka. Znam ljude! Fini, kulturni, komšija čak i u pozorište ide! Uostalom, zajedno smo pili, bistrili politiku, u lošem kontekstu spominjali vlast. Drugačije rečeno, jebavali joj mater. Sjećam se da smo se jednom dotakli i izbora. Brico, ako Bog da „vječnik“, primijetio je da kad bi izbori nešto mogli promijeniti ukinuli bi ih! A sad se, eto, i sam kandidirao! Komšija je, replicirajući, rekao da mi na izborima, birajući između sira i salame, vazda izaberemo mišolovku!





Ako me pitate za koga ću od njih trojice glasati, pojma ne znam! Bio bi red da glasam za prijatelja i komšiju. Hem mi je sredio da dobijem stan, hem mi je komšija. A mene roditelji učili da komšija je najpreči! No, nije mi onomad htio posudit sto maraka! Brico je, opet, majstor svog zanata. Iz njegove butige izađeš deset godina mlađi. Njemu sam ja posudio 100 maraka, ali nikako da mi ih vrati. A mene stid pitati ima li namjeru. Bit će, rođaku ću dati glas! On mi je nit' odmogao, nit' pomogao u životu. Ali je lokalne izbore shvatio kao konkurs za radno mjesto, priliku da se zaposli. Pravilno! Jeste da je poprilično lijen i onaj ko ga zaposli neće vidjet hajra od njega, ali ni ovi što su se već uhljebili u vijećima i komisijama nisu puno bolji.





Kako god, ja bih vam toplo preporučio i komšiju i bricu. Ljude poput njih. Ni jedan od njih u predizbornoj kampanji nije pričao o referendumu u Republici Srpskoj, Evropskoj uniji, autoputu i koridoru, stranim investicijama i stvarima koje nisu u nadležnosti opštine. Komšija je rekao da će, izaberemo li ga, sredit da niko ko ne stanuje u našoj zgradi, ne može parkirati ispred zgrade i da je sam Tito došao nekom u goste. Brico je rekao mu je daidža suvlasnik Hetiga, firme koja održava našu zgradu, i da će srediti da nam napokon okreče stubište. Plus je obećao, ako on pobijedi, one koji su glasali za njega, jeftinije će šišat i brijati. Nezaposleni rođak je rekao da se, kad on bude vijećnik, u opštinu mimo konkursa niko više neće zaposliti, da će jedini park koji imamo ostati zelena površina.

Uzgred, početkom ove godine, jedan od aktuelnih kandidata za načelnika općine obratio se agenciji za ispitivanje javnog mjenja. Rekao je kako ima osjećaj da bi 98 posto građana opštine na kojoj živi njega izabralo za načelnika. I zamolio ih da to provjere. Nakon tri mjeseca, zovnu ga iz agencije. I objasne da su anketirali 12 hiljada ljudi i da svi pripadaju onom malom postotku od 2% građana koji su protiv njega. Džaba! Čovjek se kandidovao.





Helem, iziđite na izbore! Ako ne znate kome ćete dati svoj glas ili se bojite da se ne ogriješite o nekog kandidata, zažmirite i zaokružite. Pa šta bude! Što bi rekao moj dobri komšija, biraj odmah, plati kasnije.