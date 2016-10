Trošio je dnevno i po 1.000 današnjih eura. Gdje god je pio, čašćavao je cijelu kafanu ili klub. I to ne da pita konobar šta piju gosti, već da odnese bocu viskija za svaki sto! Pa, ako nema toliko viskija, davao je pare da odu na free-shop da kupe, što je obično bilo dva-tri kartona. Onda, na povratku u hotel, razbije najveći izlog negdje i to sve sutra plati, bez hapšenja





( Magazin Start)





Prva singlica koju sam kupio bješe njegova. Na singlici je bila, sada kultna, pjesma „Doktor za rokenrol“. Njoj zahvaljujući kupujem i svoj prvi gramofon „tosca 10“, bubnjam po šerpama, loncima i poklopcima, svemu što mi dođe pod ruku. No, nikad od mene bubnjara i muzičara. Pjesma „Doktor za rokenrol“ na neki je način Mićina biografska priča. U listu „Zdravo“ je 1978. godine proglašena za hit godine. Drugi singl Milić i njegov „Vatreni poljubac“ objavljuju 1979. godine i sa naslovnom numerom „Navrat, nanos i na svoju ruku“ potvrđuju renome uigrane i agresivne grupe. Intervju koji čitate zapravo je uvod u feljton koji će magazin Start BiH objavljivati u nekoliko narednih brojeva. Dakle, feljtonizirat ćemo autobiografiju Milića Vukašinovića, frontmena Vatrenog poljupca, koju je, pod naslovom „Seksualno nemoralan tip“, objavila 2012. godine beogradska Beoknjiga.





Čime ste trenutno najviše preokupirani?

- Vježbam sa grupom materijal za novi album Vatrenog poljupca, pripremamo se za nastup na BG BeerFestu 20. avgusta na Ušću. Očekujem i da izađe iz štampe drugi dio moje autobiografije „Seksualno nemoralan tip“.





Gdje je danas, zapravo, vaša adresa?

- Od kraja 1997. godine, nakon provedenog rata u Sarajevu, živim u Beogradu.





SARAJEVO, TIHA PATNJA





Šta bi sa najavljenim preseljenjem u Holandiju?

- Mediji su pogrešno prenijeli da sa suprugom Suzanom odlazim u Holandiju da živim. Ustvari, nakon desetak dana koje smo Suzana i ja proveli u Amsterdamu, u prijateljskoj posjeti, dobio sam ponudu da snimim par pjesama na engleskom u njihovom eminentnom studiju, ali da producent bude njihov i da im dozvolim da mogu mijenjati zvuk i oblikovati pjesme po svom nahođenju. Nisam pristao! Ne bih to više bio ja!





Koliko ste često u Sarajevu?

- Pa, ne prečesto, zbog čega mi je žao. U Sarajevu su dva unuka od moje kćerke Maje, koje bih volio češće da viđam i inače da odmorim mozak od svega u svom gradu. Okolnosti ne dozvoljavaju.





Sa kim od stare garde imate aktivan kontakt?

- Aktivni kontakt nemam ni sa kim jer, rekoh, ne dolazim često u Sarajavo. Sa beogradskom starom gardom se slučajno sretnem tu i tamo. Od Dugmeta, vidim se sa Bebekom i Zokom Redžićem kad dođu u Beograd, a u Sarajevo kad dođem uglavnom se vidim sa Tulom i Arslom, bivšim članovima grupe Merlin.





Čujete li se sa Bregom ili nekim od ostalih bivših članova Dugmeta?

- Sa Bregovićem sam prekinuo svaki odnos kad je odbio da 40. godišnjicu Dugmeta obilježimo slavljeničkom turnejom kao grupa, već je uzeo dvojicu pjevača i to sam radi sa svojom pleh muzikom.





HITOVE PRAVE EKIPE





Kako vam danas uopšte izgleda običan dan?

- Uglavnom sam kod kuće, sa Suzanom. Ona je završila svoju knjigu o našoj ljubavi „većoj od života“, što je i naslov njene knjige. Prošetamo se društvenim mrežama, a onda i stvarno, tu po kraju ili odemo do grada.





Vi ste doktor za rokenrol, ima li na pomolu nekih dobrih studenata ili studentica?

- Zahvaljujući napretku tehnološke civilizacije, danas je komunikacija putem neta moguća i globalno, tako da me mladi bendovi kontaktiraju preko fejsa ili tvitera, gdje imam ogroman broj FB prijatelja i TW folovera, što mi omogućava da objavljujem pjesme tih bendova, da im to bude neka početna odskočna daska za daljnje napredovanje. A što se tiče studentica, treba da čitaju moju autobiografiju i dožive rokenrol život kakvog danas više sigurno nema.





Imaju li mladi danas ikakvo poštovanje prema legendama poput Vas?

- S obzirom da su se mlađe generacije danas formirale u društvu bez sistema vrijednosti i sa već formiranim potrošačkim mentalitetom, samo kod onih kojima su roditelji ipak uspjeli da usade neprolazne ljudske vrijednosti, samo kod njih još postoji respekt za likove i djela moje generacije.





Zašto više nema novih muzičkih zvijezda u regionu? Da li je problem u izvođačima, tekstopiscima, aranžerima, novim ukusima?

- Nije istina da nema novih zvijezda! Zvijezde danas uglavnom lansiraju muzička takmičenja talenata na Grandu ili Pinku, koje uglavnom prati i cijeli region. Hitove prave autorske ekipe koje su i ustoličile taj novi muzički trend i to rade vrlo profesionalno, neovisno da li se to sviđa svima ili ne. Bitno je da se sviđa toj većini koja i jeste jedina relevantna publika, jer ona puni klubove gdje te nove zvijezde nastupaju.





REVOLUCIJA U NARODNOJ MUZICI





Ima li danas baš kvalitetnih tekstopisaca?

- Ima, naravno! Kao što ima i kvalitetnih kompozitora pa samim tim i kvalitetnih pjesama, sa tim što su neke u formi instant hita, a neke će i ostati da traju.





Šta je zapravo danas potrebno za hit pjesmu?

- Melodija koja na prvu ostaje u glavi, zajedno sa tekstom koji vrlo precizno tretira današnji način ophođenja u svakodnevnom životu, seksualno-ljubavnom uglavnom.





Najviše ste zarađivali od Hanke Paldum. Da li je tačno da ste u tom zlatnom periodu spiskali par miliona maraka za 4-5 godina?

- Za one koji ne znaju, moje pjesme i Hankin glas i njeno pjevanje napravili su revoluciju u našoj narodnoj muzici. Nas dvoje smo tvorci naše moderne narodne muzike koju smo digli na nivo kojim se izjednačila s ostalim žanrovima, s obzirom da se prije mene i Hanke naša narodna muzika, osim izvorne, zvala „novokomponovana“, što je automatski podrazumijevalo da je to šund, kao da i ostale muzike nisu bile novokomponovane! Naravno da jesu, ali se narodna novokomponovana vezivala isključivo za kafanu, što smo Hanka i ja takođe promijenili i Hanka je prva narodna pjevačica koja je imala tri dana rasprodata po dva koncerta dnevno u Domu sindikata u Beogradu. Otvorili smo vrata i za ostale koji su se pojavili poslije nas da prodaju velike tiraže i rade isključivo koncerte i turneje po halama, igralištima pa i stadionima. I normalno je da je taj čije su pjesme napravile taj prvi bum, a to sam ja, zaradio ogroman novac, pogotovo što sam prvi autor kod nas koji je uradio kompletnu LP ploču. Ta ploča se prodala u milionskom tiražu, ali mene taj novac nije uspio da pokvari. Ostao sam roker do kraja i tačno je da sam za četiri godine oko milion današnjih evra spiskao na alkohol, razvrat i blud.





SVAKE NOĆI NOVA GODINA





Na šta ste potrošili pare koje ste zaradili, a dobro ste zarađivali?

- Evo primjera! Sa Opatijskog fastivala sam te jedne godine pošao u Trst, na picu! Krenuo sa svojim novim golfom i sa 7.000 njemačkih maraka u džepu i potvrdom na 250 dolara: tada se toliko smjelo iznijeti iz zemlje. Pošto sam bio pijan, a vozio me sada pokojni pjevač grupe Smak, Boris, na granici mi nađu tih 7.000 maraka i zaplijene i njih i golfa. A imao sam onih 250 dolara i zovnuo sam taksi i vratio se u Opatiju da nastavim da pijem i da ludujem kao da se ništa nije desilo.





Znate li otprilike koliko ste najviše para potrošili za jednu noć i na šta?

- Ma jeb'o jednu noć! Moja deviza je bila „svake noći Nova godina“. Trošio sam dnevno oko 1.000 današnjih evra. Gdje god sam pio čašćavao sam cijelu kafanu ili klub. I to ne da pita konobar šta piju gosti, već da odnese bocu viskija za svaki sto, pa ako nema toliko viskija, davao sam pare da odu na free-shop da kupe, što je obično bilo dva-tri kartona. Onda, na povratku u hotel, razbijem najveći izlog negdje i to sve sutra platim, bez hapšenja.





Mogu li se uzeti kakve pare u ovim reallity showima?

- ''Veliki brat'' najbolje i najsigurnije plaća. Plaća 2.000 evra nedjeljno, što je za mjesec dana 8.000 ili za mjesec i po 12.000 evra.





STAR JE ISKUSAN





Imaju li kokuzi prijatelja?

- Naravno da imaju! Pod uslovom da je kokuz čovjek koji je po svom osnovnom ljudskom kvalitetu birao prijatelja s istim ili sličnim ljudskim kvalitetom.





Nakon toliko godina na i oko estradne scene, kako biste ukratko opisali svoj život?

- Vraćajuće se kretanje onoga što se sebi vrati, poslije svih razvrata, lomova, uspona i padova.





Koji je najveći hit koji ste napisali?

- Prije uradio, a ne napisao. Ja sam kompletan autor svih svojih pjesama, što podrazumijeva muziku, tekst i aranžman. Dva moja najveća hita koji drmaju dan-danas su ona dva prva sa Hankom Paldum, „Voljela sam voljela“ i „Ja te volim“, koju neki zovu i „Tražio si sve“.





Zašto žene vole starije muškarce?

- Pa ne sve žene, već one čiji je mentalni sklop prerastao njihove godine i samim tim samo iskusni muškarac može taj njihov sklop da zadovolji. Pojam iskusan podrazmijeva i pojam stariji.





Nikada niste odustali od specifičnog modnog stila. Gdje nabavljate garderobu i kako vam se čine aktuelni modni trendovi?

- Uvijek sam se držao definicije velikog pisca Thomasa Manna, „čovjek to je stil“! Od svog stila ne odustajem ni danas. A moj je stil kitnjast, kaubojski i prepoznatljiv! Uglavnom nosim crno, sa metalnim nakitom ili srebrom; to crno ne mora da bude brendirano, brend sam ja.





NEPRILAGOĐEN





Imate li nostalgiju prema prošlim vremenima?

- Naravno, jugonostalgičar sam. Takva zemlja se, nažalost, više neće ponovit'.





Planirate li neke koncertne aktivnosti, neko veliko okupljanje bivših saradnika ili nešto slično?

- I dalje imam svoju grupu Vatreni poljubac, sa dvojicom izvanrednih momaka i svirača. Sviramo od prilike do prilike! Svoj teški rok niti sam prilagođavao niti ću, pa gdje ima publike koja to voli, tu i sviramo. A to sigurno nisu ni hale, a ni stadioni.









NA SUDU SMO SA TV PINK





- Rijalitije volim zato što jedino u njima možeš da prikažeš svoju kompletnu ličnost i to publici širom zemaljske kugle, u izmještenim uslovima. Inače je inteligencija „snalaženje u nepoznatim okolnostima i u interakciji sa nepoznatim ljudima“, zbog čega sam tri puta bio u „Velikom bratu“. Prije „Farme“ su me zvali i u „Parove“ na Happy televiziji, što sam odbio, kao što sam odbio i TV Pink da učestvujem na Farmi i to ni za kakve pare. Međutim, kad su mi ponudili da uđem sa suprugom Suzanom, prihvatio sam jer mi je bio izazov da se zajedno oprobamo u tim seoskim uslovima i to na četiri mjeseca! Ispostavilo se već poslije prvih sedam dana našeg učešća na Farmi, da je produkcija Pinka htjela da izbaci Suzanu pošto-poto. Samo sam ih ja interesovao. Došlo je dotle da su zanemarili potpuno Suzanino narušeno zdravlje, ne htijući da joj daju poštedu za štalu u kojoj se već jednom gušila. Zato smo samovoljno napustili rijaliti znajući da će da nas tuže za 10 miliona dinara, što je skoro 50.000 evra. Napustili smo taj rijaliti ne samo zbog Suzaninig zdravlja, već i da sačuvamo dignitet, s obzirom da su mislili da će moći, zbog straha od kazne, da nas ponižavaju do u nedogled, zbog čega smo sada na sudu sa TV Pink i sljedeće ročište je u oktobru.