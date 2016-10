„Bosna je zemlja prepuna čari“, pisao je nekada Branko Ćopić, a to sada dokazuju mladi naučnici, sportisti, proizvođači, umjetnici... Na međunarodnim takmičenjima i olimpijadama znanja oni osvajaju prva mjesta.Ali da krenemo redom!





(Magazin Start)





TURIZAM: Treba li podsjećati da je proteklih par godina niz turističkih organizacija i portala iz cijelog svijeta Sarajevo i još neke gradove stavilo na listu deset najljepših u svijetu ili listu onih koje svakako treba posjetiti?

„Prema iskustvima studenata koji putuju svijetom i bilježe svoja iskustva o gradovima koje su posjetili, Sarajevo se našlo na listi deset odabranih... Magični grad koji obiluje prekrasnom arhitekturom, brojnim džamijama, crkvama i historijskim građevinama. U opisu se također navodi da je Sarajevo jedinstveno i po ostacima ratnih djejstava koji su još uvijek vidljivi na građevinama“, pisao je Huffington Post.

Na tako lijepom prostoru mogu odrastati samo najbolji, a u BiH ih ima baš mnogo i slijedi podsjećanje na neke od njih koji su znanjem, srcem ili snagom osvojili svijet. Dakle, samo nekih!





ŠTO TE NEMA: Nedavno je 11-godišnji dječak iz Rame Marko Bošnjak pobijedio u drugoj sezoni regionalnog dječijeg muzičkog takmičenja. Pjevao je pjesmu Jadranke Stojaković Što te nema. Gotovo isti dan je na jednom drugom regionalnom takmičenju mladih pjevača amatera pobijedila 13-godišnja Džejla Ramović, iz Goražda. Na isti način je prošle godine 35-godišnji Amel Ćurić, iz Gračanice, pobijedio na takmičenju X-Factor. Prije nekoliko godina su učenice iz BiH, Zorana Derikonja i Snežani Tomić, osvojile je zlatnu i srebrnu medalju na 17. svjetskom takmičenju za najbolji dječiji crtež japanske asocijacije Ie-No-Hikari na kom je učestvovalo 50.000 crteža iz 67 zemalja svijeta. Prije par godina je na međunarodnom takmičenju iz njemačkog jezika IDO (Internationale Deutscholympiade), u Frankfurtu, u oštroj konkurenciji takmičara iz 50 država svijeta, pobijedila ekipa srednjoškolaca iz BiH. Osvojili su prvu nagradu za najvišu jezičnu kompetenciju na nivou C1, što je najviši stepen poznavanja nekog jezika za one koji nisu rođeni na području gdje se taj jezik govori.





RAČUN: Jedne godine su mladi matematičari iz BiH osvojili četiri bronzane medalje na Juniorskoj olimpijadi Balkana u rumunskom gradu Slatina. Na Olimpijadi malih matematičara učestvovalo je 25 zemalja, od kojih neke nisu sa Balkana. Bh. tim su činili Faik Tahirović, Marko Jojić, Amila Mujkić i Lamija Biogradlija. Druge godine je tim bosanskohercegovačkih matematičara osvojio pet medalja na Balkanskoj olimpijadi, održanoj u Grčkoj. BiH su tada predstavljali Zlatko Salko Lagumdžija, Milica Đukić, Tijana Babić, Adisa Bolić, Demir Papić i Nikica Perić. A ove godine u januaru je 17-godišnja Adisa Bolić, iz Bosanskog Petrovca, osvojila zlato na evropskom matematičkom kupu.

Prošle godine su Anela Arifi (18) i Ilda Ismaili (17), učenice Međunarodne srednje škole u Tuzli, bile finalistkinje takmičenja Science Fair 2015, a prije par godina su učenici Tursko-bosanskog koledža, 17-godišnji Elvin Karkelja, iz Goražda, i Said Ćosić, iz Jablanice, učestvovali na Genius olimpijadi u Njujorku i predstavili svoj pronalazak proizvodnje papira iz opalog požutjelog lišća.





















SPORTISTI: Samo sportisti gotovo svakodnevno pronose slavu BiH širom svijeta. Kadetska (do 16 godina) košarkaška reprezentacija BiH je sa evropskog prvenstva donijela zlato, a fudbalska reprezentacija BiH je donijela trofej sa Kirin Kupa, turnira koji je održan u Japanu.

U maju 2016. godine je bosanskohercegovački atletičar Amel Tuka nastupio na mitingu u njemačkom Pliezhausenu i postavio rekord Bosne i Hercegovine i najbolji rezultat na svijetu na 600 metara, koji sada iznosi 1:15,21.

Najbolja bh. biciklistkinja Lejla Tanović (21) je peterostruka državna prvakinja i dvostruka viceprvakinja Balkana, a na svjetskoj biciklističkoj ranking-listi zauzima 75. mjesto i to je prvi put da se takmičar iz BiH plasira u top 80 najboljih biciklista svijeta.

U Banjoj Luci je 2014. godine održano Svjetsko padobransko prvenstvo. Organizator je bio Padobranski klub Banja Luka, učestvovalo je oko 350 sportskih padobranaca iz više od 30 zemalja svijeta, a banjalučki padobranci su pokazali da su među najboljim u svijetu.





UMJETNICI I NAUČNICI: Mlada sarajevska fotografkinja Tesnim Karišik je prošle godine napravila fotografiju koja je proglašene najboljom na svjetskom konkursu National geographica. Iste godine je Visočanka Melika Konjičanin (21), koja je pohađala United World College u Mostaru, a sada studira arhitekturu i dizajn na Univerzitetu Florida, dobila priznanje za svoj crtež The elephant Sanctuary ili Slonovo sklonište. Njen rad je na internacionalnom takmičenju Drawing of the Year 2015 Aarhus School of Architecture iz Danske ušao među deset najboljih u konkurenciji 120 crteža studenata iz 45 zemalja svijeta.

Prema globalnom indeksu o konkurentnosti Svjetskog ekonomskog foruma (WEF) za 2013-2014. godinu, u oblasti kvaliteta nastave iz matematike i prirodnih nauka, odnosno kvaliteta matematičara i naučnika, BiH je na 13. mjestu od ukupno 148 zemalja, što je sami svjetski vrhu u ovoj oblasti. Prema istom indeksu, BiH je 27. od 148 zemalja svijeta prema postotku naučnika i inženjera u odnosu na ostatak populacije i po tome je među prvima u Europi.

Sposobni i vješti inovatori iz BiH svake godine donesu gomilu nagrada sa međunarodnih inovatorskih smotri i takmičenja, a nedavno su u Teheranu, među 1.700 inovacija, najboljim proglašene četiri inovacije koje su kreirali otac i sin srednjoškolac iz Sarajeva, Nijaz i Mirza Banjanović; osvojili su zlatnu medalju međunarodnog žirija i specijalno priznanje Udruženja inovatora Poljske.





PROIZVOĐAČI: Bagremov med Midhata Hodžića je 2015. godine proglašen najboljim na svijetu. Laboratorijskom analizom je dokazano da se u ovom bagremovom medu nalazi i do 90 posto polenskih zrnaca, što je iznad prosjeka drugih pokazanih primjeraka. Vinogradi Nuić su 2015. osvojili brojne nagrade među kojima i onu na najvećem vinskom takmičenju na svijetu (AWC Viena) koje se održava u Beču. Iako su prvi put bili na tom takmičenju, osvojili su osam medalja od čega šest srebrnih, te pečate Seal of approval.

Maslinar Josip Matić, iz Broćanca u opštini Neum, za svoje maslinovo ulje od autohtonih sorti dobio je nagradu vicešampiona na međunarodnom sajmu maslinara Sredozemlja Maslina 2009.





RAZNO: Prošle godine je na svjetskoj izložbi pasa u Milanu tornjak Ban Sokol, iz Šuice, osvojio prvo mjesto u takmičenju zrelih mužjaka i drugo mjesto u kategoriji svih mužjaka. Nagradu je osvojio među oko 30.000 pasa iz 68 država svijeta. Kuhar iz BiH Dragan Šljivić pobijedio je na IKKER-u, Interregionalnom kuharskom kupu europskih regija, odnosno na takmičenju najboljih kuhara regije. Istovremeno je usred Sarajeva grupa kuhara iz više bh. gradova oborila Ginisov rekord u kuhanju begove čorbe. Rekord se odnosio na količnu. Skuhano je 4.120 litara ili 15.000 porcija čorbe.

Dječiji vrtić iz Mostara je 2014. godine dobio prvu nagradu za interkulturalno dostignuće, koju dodjeljuje Ministarstvo vanjskih poslova Austrije. U konkurenciji više od 70 aplikanata iz cijelog svijeta, vrtić Sunčani most proglašen je najboljim projektom jer već od predškolskog doba uče da postoje drugi i drugačiji i da ih prihvataju takvim kakvi jesu.