U nagradnoj aktivaciji „100% tvoj doživljaj. 100% Juicy“ svi natjecatelji mogu osvojiti jedinstvene nagrade poput profesionalnog foto shootinga by Vanja Lisac, unikatne haljine dizajnirane by Oshyosh, kao i večeru pripremljenu u sushi baru Kimono ili u restoranu Four Seasons, druženje za društvo uz koktele koje će pripremati koktel majstor, a najsretniji dobitnik će moći osvojti i rekreativni meč sa legendarnim Goranom Ivaniševićem.









U popularnom sarajevskom restoranu Four Seasons 100% Juicy je sinoć predstavio novu kampanju „100% tvoj doživljaj. 100% Juicy“. U 100% opuštenoj i zabavnoj atmosferi sve je bilo u znaku Juicy 100% sokova u novim bočicama osvježenog dizajna koje su tom prigodom predstavljene, a pored zvanica iz javnog i poslovnog života, specijalni gost večeri je bio legendarni tenisač Goran Ivanišević, Juicy brand ambasador.













Na samom događanju nalazile su se četiri kreativne stanice na kojima je svatko od gostiju mogao doživjeti posebno iskustvo. Ukusni sushi zalogaji koje je pripremio chef sushi bara Kimono nisu nikoga ostavili ravnodušnim, a šareni kokteli koktel-majstora Denisa Memića inspirirani su upravo zvijezdama večeri, Juicy 100% sokovima. Posebnu pažnju privlačio je i čokolatijer Dubravko Vitlov koji je pred svima izrađivao čokoladne praline koje su oduševile sve goste, a svi oni mogli su napraviti i savršen selfie s nekom od poznatih osoba ispred objektiva fotografkinje Vanje Lisac. Gosti su također mogli uživati i u glazbenom dijelu večeri za koju je bila zadužena Ammara Mistrić i band.









Nova kampanja temelji se na nagradnoj aktivaciji i „100% tvoj doživljaj. 100% Juicy“ a u kojoj će Juicy 100% svim sudionicima omogućiti da dožive nešto što vole, ali na „entu“ potenciju, dakle 100%. Tako će imati priliku osvojiti profesionalni foto shooting by Vanja Lisac, unikatnu haljinu by Oshyosh, te uživati sa prijateljima u vrhunskoj kuharskoj večeri ili u umijeću koktel majstora. A istinski ljubitelji bijelog sporta dobiće priliku okušati se u teniskom meču sa Goranom Ivaniševićem.





Nagradna aktivacija traje od 29.9. do 17.10.2016., a kako bi sudjelovali u njoj, svi sudionici trebaju se registrirati e-mail adresom na www.stopostotvoja.com, ispuniti kratak, zabavni kviz, saznati jesu li i sami 100 % osoba te odabrati koji doživljaj bi željeli osvojiti, tj. doživjeti. Svi natjecatelji mogu sudjelovati neograničen broj puta, a svi koji se prijave i ispune upitnik ulaze u bubanj iz kojeg se izvlači dobitnik za svaku pojedinu nagradu.





„Novi koncept „100% tvoja“ kojeg smo večeras predstavili posebno naglašava priču svakog pojedinog okusa i najviše kvalitete Juicy 100% sokova, a čišći i jednostavniji dizajn nove bočice bolje naglašava njezin sadržaj i 100%-sto voćni okus koji se unutra nalazi. Upravo iz tog razloga, kako bismo našim potrošačima približili navedeni koncept, pokrenuli smo kampanju „100% tvoj doživljaj. 100% Juicy“ koji se temelji na istoimenoj nagradnoj aktivaciji i kojim će Juicy svojim vjernim potrošačima ispuniti želje kojima će oni biti bogatiji za jedno potpuno, 100% iskustvo“, istaknuo je Nenad Gorjanović, direktor marketinga tvrtke Stanić Beverages.





Juicy 100% sokovi spadaju u sam vrh Juicyjeve ponude i odlikuju se najkvalitetnijim prirodnim sastojcima, visokim postotkom voća uz dodatak vitamina, bez dodanog šećera i aditiva što potrošačima jamči pravi 100-postotni voćni okus, a dostupni su u tri prirodna okusa, 100% naranča, 100% jabuka i 100% ananas.