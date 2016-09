Deveta JDC/ Komen “Race for the cure” (Trka/ šetnja za ozdravljenje) biće održana u subotu od 11.00 sati na Vilsonovom šetalištu u Sarajevu.

Očekuje se da će manifestaciji, čiji je cilj podizanje svijesti o prevenciji karcinoma dojke, prisustvovati oko 7.000 osoba koje će organizovano doputovati u Sarajevo iz više od 30 gradova iz cijele Bosne i Hercegovine.

Organizatori manifestacije su američke organizacije JDC/ Komen (Suzan G. Komen i American Jewish Joint Distribution Committee).

Programom je predviđeno da se u 11.00 sati održi Trka za djecu na 350 metara, u 11.30 ͞Trka za ozdravljenje͟ dužine 3.5 km.͟

Šetnja za ozdravljenje͟ biće održana u 12.00 sati, uz bogat zabavni program za djecu i odrasle, te nagrade sponzora.

Registracija građana za ovaj događaj trajala je tokom septembra mjeseca, a sva sredstva koja su prikupljena od registracije bit će utrošena za kupovinu poklon paketića za svaku novooperisanu ženu u BiH, kao i besplatne mamografske preglede u ruralnim dijelovima zemlje.

Građani koji se nisu registrovali za “Race for the cure” do sada, moći će to da učine na sam dan Trke/šetnje, na jednom od štandova za registraciju na Vilsonovom šetalištu u Sarajevu.

O trci/šetnji

JDC/ Komen „Race for the Cure“ je jedinstveni događaj čiji je cilj da se okupe osobe koje su preživjele bolest i njihovi prijatelji, građani, porodice, timovi učenika, poznate ličnosti, kako bi podržali akciju o podizanju svijesti u borbi protiv karcinoma dojke.