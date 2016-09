JERUZALEM, 30. sep.2016









Pod vrlo jakim mjerama sigurnosti deseci svjetskih državnika danas će se u Jeruzalemu oprostiti od velikana izraelske i svjetske politike, dobitnika Nobelove nagrade za mir Shimona Peresa koji je umro u srijedu u dobi od 93 godine.





Popis državnika vrlo je dug jer je Peres zbog svojih mirovnih napora prema pomirenju Izraelaca i Palestinaca bio vrlo cijenjen u inozemstvu , a prisutni će će biti predstavnici 70-tak zemalja. Tako je uz američkog predsjednika Baracka Obamu čiji je avion sletio u zračnu luku u Tel Avivu u petak ujutro u Jeruzalem stigao i bivši predsjednik Bill Clinton koji je pomogao postizanju mirovnog sporazuma iz Osla 1993. za što je godinu dana poslije Peres podijelio Nobelovu nagradu za mir s bivšim izraelskim premijerom Yitzhakom Rabinom i palestinskim vođom Jaserom Arafatom.





Među pet hiljada gostiju koji će na brdu Herzl prisustvovati posljednjem ispraćaju bivšeg izraelskog predsjednika i premijera koji će biti pokopan uz najviše državne počasti na dijelu nacionalnog groblja pod nazivom "Velikani nacije" bit će i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, prenosi Hina.





Clinton je već u četvrtak stigao u Jeruzalem te je pred Knessetom, gdje je bilo izloženo Peresovo tijelo, odao počast "gorljivom zagovorniku mira i pomirenja". Uz Peresovo tijelo pred izraelskim parlamentom prošlo je oko 30.000 ljudi.





Po riječima njegova ličnog ljekara i zeta, Peres je sam isplanirao svoj pogreb. Želio je da mu oproštajne govore drži troje njegove djece, izraelski čelnici, te jedan strani državnik i jedna izraelska osoba iz kulturnog života. Tako bi između 9,30 i 12,30, između molitivi i židovskih pogrebnih obreda, trebali govoriti američki predsjednik Obama i bivši predsjednik Clinton, te izraelski planetarno poznati pisac Amos Oz.





Komemoraciji i ispraćaju prisustvovat će i francuski i njemački predsjednici Francois Hollande i Joackim Gauck, generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon, predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk, te brojni drugi šefovi država i vlada, te ministri vanjskih poslova.

Potvrđen je i dolazak palestinskog čelnika Mahmuda Abasa, što će biti jedan od njegovih rijetkih posjeta Jeruzalemu.





Osjećaji Palestinaca prema Peresu su dvojaki. Iako je on bio za uspostavu dviju država koje će živjeti u miru, veliki dio Palestinaca osuđuje ga kao "ratnog zločinca" i ne može mu zaboraviti da je bio među osnivačima prvih židovskih kolonija na Zapadnoj obali kao i da je bio premijer u doba kada je izraelsko zrakoplovstvo bombardiralo libansko selo Cana ubivši 106 civila u aprilu 1996.





Abas je međutim za njega rekao da je bio "hrabar" partner u mirovnom procesu i uputio je saučešće Peresovoj porodici.





Iz arapskih prijestolnica pak stigla je uglavnom šutnja. Nikakva službena izjava nije došla ni iz Egipta niti iz Jordana , dviju zemalja koje s Izraelom imaju potpisane mirovne sporazume ali su osjećaji javnosti uglavnom neprijateljski prema Izraelu.





Među rijetkima koji su uputili pozitivne riječi bio je ministar vanjskih poslova Bahreina, a od Irana do Maroka novinski naslovi svjedoče o negativnoj slici koju je u arapskom svijetu ostavio Shimon Peres.





Na osiguranju dvodnevnog ispraćaja u Jeruzalemu, ali i širem području angažirano je oko osam hiljada policajaca. Brdo Herzl bit će za vrijeme ispraćaja gotovo odsječeno, a zatvara se i autocesta između Tel Aviva i Jeruzalema kako bi delegacije imale neometan prolaz.





Izraelska strana najavila je šezdesetak aviona koji su već uglavnom sletjeli u zračnu luku u Tel Avivu odakle delegacije cestom stižu do Jeruzalema.





I dio grada s hotelima u kojima su odsjeli svjetski dužnosnici pod potpunom je policijskom blokadom.





Takva sigurnosna operacija u Izraelu nije provedena od pogreba tadašnjeg ubijenog premijera Yitzhaka Rabina 1995.





Veteran svjetske politike i jedan od najvećih državnika modernog doba Shimon Peres preminuo je u srijedu u bolnici u Tel Avivu, dvije sedmice nakon teškog moždanog udara.





Peres će počivati na nacionalnom groblju na brdu Herlz nazvanom po vizionaru židovske države i osnivaču cionističkog pokreta, austrougarskom židovu Theodoru Herlzu (1860.-1904.).





Peresovo posljednje počivalište, na kojem se sahranjuju izraelski predsjednici, premijeri i predsjednici parlamenta, te zaslužni građani po odluci izraelske vlade, mjesto je od velike važnosti za Izrael i židovski narod. Na brdu Herzl održavaju se godišnje državne ceremonije, a na njemu se nalazi i Yad Vashem, memorijal žrtvama Holokausta.





Na groblju Herzl sahranjuju se i predsjednici Svjetske cionističke organizacije, osnovane s ciljem ujedinjenja židova u zajednički rad na stvaranju židovske države u Svetoj Zemlji, čiji je Herzl bio prvi predsjednik.