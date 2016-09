Privatizaciju Fabrike duhana Sarajevo nije obavio Novalić kao predsjednik Vlade. To je odluka Vlade. Drugo, privatizacija je obavljena tako transparentno da tu niko ne može pronaći neku grešku –izjavio je premijer Federacije BiH Fadil Novalić gostujući u Dnevniku FTV-a.

Odgovarajući na pitanje o krivičnoj prijavi koju je protiv njega podnio SDP BiH zbog prodaje dionica FDS-a, Novalić je napomenuo da je odluku o toj privatizaciji donijela prethodna vlada na čelu s Nerminom Nikšićem 2012. godine i da je u toj odluci vrijednost kapitala bila 41 milion KM te da je bilo određeno da se u privatizaciju ide berzom i da se nađe strateški partner.

-Mi smo to sve proveli, ali istina ne za 41, već za 43 miliona, tri godine kasnije kada je FDS u mnogo lošijem stanju. Razlika je samo u tome da je neko imao hrabrosti da to provede, a neko nije. Mi smo reformska vlada i nećemo samo govoriti o reformama, već ćemo ih i provoditi. Moram priznati da sam prilično razočaran, jer je sve to predviđeno u prethodnoj vladi i mislim da je licemjerje, čak i neznanje i politikantstvo da neko ko se zaklinje u socijalnu ravnotežu u društvu čini sve da ne dođe do prodaje koja je usmjerena u socijalne kategorije. Parlament je usvojio budžet u kojem piše prodaja ova tri manjinska udjela, od kojih mi moramo ostvariti prihod od najmanje 65 miliona, od čega 50 ide u penziono, a ostatak u druge socijalne fondove – kazao je Novalić.

Novalić je odbacio i tvrdnje SDP-a da je FDS privatizacijom oštećen i zbog imovine koju posjeduje. Sva imovina je, kaže, pretočena u kapital i Vlada je prošle godine, kaže, osjetila da bi hotel u Srebrenici mogao biti problem i donijela odluku da se formira supsidijarno društvo i da se ono proda, ali s 39 posto vlasništva na skupštini dioničara nije bilo moguće nametnuti tu odluku.

Pojavu firme posrednika u prodaji dionica FDS-a multinacionalnoj kompaniji British American Tobacco (BTA), Novalić je prvenstveno naglasio kako je uspjeh što je BTA ušao u vlasništvo, jer je alternativa tome bilo propadanje FDS-a.

-BTA posluje sami na tržištu duhana, a budući da FDS ima i druge biznise, uglavnom s manjinskim udjelima, osim Vakufske banke, oni su prvo isturili svoj fond koji će „očistiti“ FDS od toga i na kraju praktično preuzeti samo duhanski biznis – pojasnio je premijer

Gostujući u Dnevniku FTV-a predsjednik Vlade FBiH osvrnuo se i na prosvjede dijela radnika UNIS Toolsa, kazavši da je jedino rješenje stečaj.

-Iz stečajne mase će se izmiriti obaveze, ali moram reći da su ti isti uposlenici u zadnjih 20 godina smanjili kapital s 39 na dva miliona maraka, sve tužbama. Vjerovatno postoji tendencija da se tako i dalje radi, ali mi ćemo to svakako spriječiti tako što ćemo zatražiti stečaj i to je već u postupku – kazao je Novalić.

Kada je u pitanju problem radnika TTU-a, Novalić je kazao da je to jedino od tuzlanskih poduzeća s teškoćama čiji problem Vlada FBiH u suradnji s kantonalnom vladom još nije riješila, ali da i za to postoji plan. Najavljuje stečaj i restrukturiranje te kupovinu poduzeća od strane Elektroprivrede BiH i Rudnika Banovići. Podsjeća, međutim, da se Vlada ne može miješati u aktualni sudski postupak, ali on uopće ne sumnja da će konačan ishod slučaja TTU biti kao što je planirano.

Današnju odluku o smanjenju javne uprave Federacije BiH za 150 zaposlenih premijer je objasnio potrebom za reformama. Moratorij na zapošljavanje je već dao rezultat, jer se u federalnim tijelima broj uposlenih sa 7.300 smanjio na 6.700.

-Danas smo povukli dodatni potez, smanjenje za još 150 zaposlenika u federalnim ministarstvima i vladinim tijelima. Time smo prošle godine uštedjeli 13, a ove godine moramo još 10 miliona KM, što je 25 miliona, odnosno 10 posto onoga što iz Budžeta FBiH dajemo za plaće – kazao je Novalić uz napomenu da je od ukupne javne uprave samo 14 posto na federalnom, a ostalo na kantonalnom i općinskom nivou te da bi i ti nivoi vlasti trebali pratiti ovakve mjere Federalne vlade.