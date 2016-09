Revolving fond potpuno je novi proizvod Fonda za zaštitu okoliša FBiH, kojeg je u okviru aktivnosti agilnijeg poslovanja u protekla dva mjeseca uvelo novo rukovodstvo, s direktorom Fuadom Čibukčićem na čelu.





Radi se o fondu određenih novčanih sredstava uspostavljenim za finansiranje unaprijed definiranih, odgovarajućih projekata iz domena energetske efikasnosti pod određenim uvjetima i to putem zajmova. Grejs period je od šest do 12 mjeseci, a rok otplate zajma do sedam godina.





Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša FBiH je prije nekoliko dana donio i odluku o raspisivanju Javnog konkursa za dodjelu sredstava iz Revolving fonda za finansiranje projekata energetske efikasnosti za 2016. godinu.





Dva miliona KM raspoređena su prema tipu korisnika i vrsti aktivnosti, pola miliona KM za projekte primjene mjera energijske efikasnosti u nestambenim (privrednim) objektima, te milion i po KM za projekte mjera energijske efikasnosti u nestambenim (privrednim) objektima i industrijskim procesima.





- Revolving fond podstiče industriju, ali i privatni kapital da uđu u projekte energetske efikasnosti. Dobivaju na štednji resursa, a uzročno-posljedično i na zaštiti životne sredine - rekao je Čibukčić.





Novi zamah Fonda, u koji se ubraja i ovaj novi proizvod, dobio je pozitivne ocjene partnera iz međunarodne zajednice.





Izvor: Dnevni avaz