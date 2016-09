ZAPLIJENJENI ILIGALNI TROFEJI VRIJEDNI 470 HILJADA KUNA





Hrvatska Inspekcija zaštite prirode i policija provele su su do sada najveću akciju zapljene trofeja i preparata strogo zaštićenih zavičajnih te nekih globalno ugroženih divljih vrsta. Vrijednost zaplijenjenih trofeja i preparata procjenjuje se na oko 470.000 kuna, a među oduzetim se nalaze tri vuka, dva risa, vidra, dva tigra, polarni medvjed, majmun, serval, osam sova, osam ptica grabljivica, ibis, žuna i 18 ptica pjevica. Riječ je o strogo zaštićenim vrstama sa područja Hrvatske koje su u prirodi ugrožene pa je lov na njih zabranjen, kao i o nekim globalno ugroženim vrstama, po Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), koje se ne love ili se njihov lov strogo nadzire.





Što je životinja rjeđa to je njena cijena na crnom tržištu veća. Međunarodna trgovina danas ugrožava gotovo 35.000 vrsta divljih životinja i biljaka koje su zbog toga stavljene pod zaštitu CITES-a. Godišnja vrijednost ilegalne trgovine zaštićenim vrstama na svjetskom nivou procjenjuje se na nevjerojatnih 10 milijardi dolara. To znači da je na četvrtom mjestu po vrijednosti, odmah iza trgovine narkoticima, oružjem i ljudima.





OPASNOST ZA SEDMI KONTINENT





Rezultati nedavnih istraživanja francuskog Istraživačkog centra za razvoj (IRD) ukazuju na opasnost nazvanu „sedmi kontinent“. Radi se o „otocima“ plastičnog otpada u Tihom, Atlantskom i Indijskom okeanu. U sjevernom Pacifiku je 30 posto riba progutalo plastiku tokom života i u tom okeanu se nalazi do sada najveći primijećeni „otok“ otpada. Godine 1997. prvi put je primijećen između obala Kalifornije i Havaja.





U tijelu jedne ulješure pronađeni su dijelovi plastenika za uzgoj paradajza uništenog u oluji koji je završio u moru. Iz tijela tog kita je izvađeno 20 kg plastike. Morske ptice su takođe žrtve plastike, poput albatrosa koji na površini mora pronalaze hranu za mlade. Tako je jedan mladi albatros pronađen mrtav, a želudac mu je bio pun plastike za koju su njegovi roditelji mislili da je hrana. Statistike pokazuju da svake godine plastika ubije 1,5 milion ptica, riba, kitova i kornjača. Stručnjaci kažu da je 80 posto plastike koja sačinjava taj otpad od polietilena, jednostavnog i jeftinog polimera poznatog po visokoj otpornosti i štetnosti.





NOVO ZANIMANJE





Fakultet elektrotehnike u Tuzli i Centar za ekologiju i energiju implementiraju projekat pod nazivom: „Instalacija toplotnih solarnih kolektora – novo zanimanje“, finansiran od strane Ministarstva obrazovanja i nauke Vlade FBiH. U okviru projekta planirana je teorijska i praktična edukacija 10 nezaposlenih osoba iz oblasti instaliranja toplotnih solarnih kolektora (sistema). Potencijalni učesnici su osobe koje su završile zanatske, srednje tehničke škole i fakultete tehničkih nauka koji nemaju nikakavog ili imaju vrlo malo radnog iskustva.





Odabir učesnika edukacije će biti izvršen u saradnji sa Službom za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Važno bi bilo da su polaznici zainteresirani za sticanje savremenih vještina i da, pored planirane teorijske i praktične edukacije, koja će biti ponuđena u okviru projekta, žele uvidom u odgovarajuću stručnu literaturu nadopuniti svoja znanja iz ove oblasti kako bi bili konkurentniji na tržištu rada.





9/27/2016