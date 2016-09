SARAJEVO, 5.09.2016

Razlozi za održavanje referenduma u RS-u ne mogu se svesti na želju da se provjeri mišljenje naroda u vezi s odlukom Ustavnog suda BiH kojom je 9. januar kao Dan RS-a proglašen neustavnim, smatra predsjedavajući Doma naroda državnog Parlamenta Safet Softić.





U razgovoru za Faktor on tvrdi da su ciljevi koje predsjednik RS-a Milorad Dodik želi postići ovim referendumom sasvim drugačiji od onih koje lider SNSD-a navodi u svojim javnim istupima.





- Sama činjenica da je Dodik locirao održavanje referenduma sedam dana prije izbora, ukazuje na to da je to njegovo glavno „gorivo" u predizbornoj kampanji. On je, praktično, i poziciju i opoziciju u oba entiteta doveo u takvu poziciju daje ovo top-tema izbora i da na neki način to njemu kod njegovog biračkog tijela osigurava predizbrne poene - rekao je Softić.





Međutim, naglašava da bi bilo previše jednostavno kada bismo kazali daje razlog za smještanje referenduma u predizborni period samo prikupljanje političkih poena, odnosno politički ,,ćar" koji bi se mogao dobiti u toku kampanje.