Sarajevo 02.09.2016

km.













Ovogodišnja “Race for the cure” (Trka/ šetnja za ozdravljenje) biće održana 1. oktobra gdje će se, kao i prethodnih godina, na Vilsonovom šetalištu u Sarajevu okupiti veliki broj osoba iz cijele BiH. Cilj ove manifestacije čiji je podizanje svijesti i osnaživanja zdravlja žena u borbi protiv karcinoma dojke.





Ranijih godina akciji se odazivalo nekoliko hiljada osoba, a podršku su davali predstavnici ambasada, vlasti i javnih ličnosti.





Broj registrovanih osoba u BiH se povećava iz godine u godinu. U 2015. godine taj broj iznosio je 6.900 osoba.





Volonteri koji u Sarajevu vrše registraciju za “Race for the cure” biće u subotu 03. 10, 17. i 24. septembra rapoređeni na četiri lokacije od 11.00 do 15.00 sati:





- ispred Katedrale,

- BBI centar,

- SCC na Marijin-Dvoru i

- Importane centar





Istiovremeno, registracije građana biće održane i u sljedećim gradovima: Mostar, Banja Luka, Tuzla, Višegrad, Goražde, Zenica, Kiseljak, Bugojno, Jajce, Bihać, Istočno Sarajevo, Brčko, Livno, Visoko, Široki Brijeg, Gradiška, Orašje, Zavidovići, Hadžići, Cazin, Kakanj, Doboj. Istok, Doboj-Jug, Gornji Vakuf- Uskoplje, Bosanska Krupa.





Registracija košta sedam KM, a prilikom registracije na poklon se dobija majica s logom ''Race for the cure''.





Sva sredstva prikupljena od registracije bit će utrošena za kupovinu poklon paketića za svaku novooperisanu ženu u BiH, kao i besplatne mamografske preglede u ruralnim dijelovima zemlje.





O trci/šetnji





„Race for the Cure“ je jedinstveni događaj čiji je cilj da se okupe osobe koje su preživjele bolest i njihovi prijatelji, građani, porodice, timovi učenika, poznate ličnosti, kako bi podržali akciju o podizanju svijesti u borbi protiv karcinoma dojke.