Mi u Bosni i Hercegovini moramo što prije rastjerati to crnilo koje se nadvilo nad zemljom. Bojim se da smo potcijenili ono što radimo zadnjih četiri-pet mjeseci. Napravljen je opći zastoj – izjavio je u razgovoru za Fenu hrvatski član Predsjedništva BiH Dragan Čović koji se nalazi na regionalnoj turneji u okviru koje je posjetio Crnu Goru, Albaniju i danas Makedoniju.





Seriju posjeta državama u regiji Čović završava sutra u Beogradu razgovorom s premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem. Iako je ova regionalna turneja dogovarana još prije mjesec dana Čović kaže da ona vremenski koincidira sa stavovima Vijeća za provedbu mira (PIC) u BiH, zaoštravanjem situacije oko referenduma u Republiici Srpskoj, ali i napetim odnosima između Srbije i Hrvatske, gdje se također uskoro održavaju izbori.





-Ja ću svakako u jednom prijateljskom tonu razgovarati s premijerom Vučićem i mislim da je to način kako trebamo riješavati probleme. Bez obzira na razlike koje postoje, uvjeren sam da samo ovakvom, što češćom komunikacijom, možemo riješavati probleme. Znam da će biti različitih komentara mojih razgovora u Beogradu, ali to je naš posao i ja imam odgovornost za posao koji radim, a vjerujem kako je to jedini način da stabiliziramo i unutarnje odnose u BiH i situaciju u okruženju – kaže Čović.





Uz napomenu da ni do sada nije komentirao zaključke PIC-a te da smatra kako ne treba ni raditi, Čović kaže kako je evidentno da iz jučerašnje izjave PIC-a svatko uzima ono što mu odgovara.





-Mislim da je izjava PIC-a uravnotežena i na tragu je onoga što sam ja ranije izjavljivao. Ustav se mora poštivati, odluke Ustavnog suda su donesene i kao takve su neupitne, a s druge strane, ne možete na bilo koji način ograničiti određene razine vlasti da sukladno svojim ovlastima donose neke odluke ili izgrađuju stavove i u komunikaciji sa svakim građaninom, jer nema demokratskije forme od te. Čuli ste jasne stavove o nedjeljivosti BiH i da će se sve avanture u tom smislu smatrati antidaytonskim. Izjava PIC-a nastoji uravnotežiti odnos i poslati poruku i prema vlastima u RS-u, ali i prema svima drugima da moramo drugačijom retorikom tražiti izlaz iz problema. Postali smo „robovi“ jednog načina razmišljanja u zadnjih nekoliko mjeseci i bez razlika smo se uključili u predizbornu kampanju na toj temi, umjesto da smo kampanju vodili oko nekih ekonomskih, socijalnih pitanja – smatra Čović.





Odgovarajući na upit o reakcijama na pismo koje je on nedavno uputio visokom predstavniku i veleposlanicima zemalja članica PIC-a, a u kojem ukazuje na neravnopravan položaj Hrvata u BiH, Čović kaže da će odmah po povratku u zemlju, već početkom narednog tjedna, tražiti sastanak s gospodinom Inzkom.





-Onda ćemo vidjeti kojom dinamikom pismo koje sam ja proslijedio može dobiti jednu novu formu. Mi moramo razumjeti da određene odnose u BiH žurno trebamo riješavati između sebe kako bi se bavili budućnošću, a ne da se netko stalno osjeća ugroženim zbog pokušaja dominacije ili da netko pokušava provesti dominaciju bilo na cijelom prostoru BiH ili u jednom njenom dijelu. Morat ćemo se racionalnije organizirati. Uvjeren sam da to neće ići do lokalnih izbora, ali nakon toga ćemo punom dinamikom nastojati ne samo s veleposlanicima tih zemalja, već i s njihovim predsjednicima i premijerima razgovarati o budućnosti BiH, kako bi u dogledno vrijeme, u iduće dvije ili tri godine, trajno eliminirali mogućnost ovakvih kriza kakvu prolazimo sada – ustvrdio je Čović.





Kada je riječ o razgovorima koje je do sada imao na regionalnoj turneji u okviru koje je posjetio Crnu Goru, Albaniju i Makedoniju Čović kaže da je više nego zadovoljan.





-Nužno je da se razumijemo, jer nas veže puno važnih stvari, posebno kada je u pitanju euroatlantski put. Albanija je tu značajno odmaknula, kao i Crna Gora. Od njih možemo puno učiti. Makedonija je također jedno posebno iskustvo za nas. Iz toga treba učiti i primjenjivati već od devetog mjeseca kada ćemo, uvjeren sam, dobiti zeleno svjetlo od EU. Taj proces može trajati vrlo dugo ako se bavimo sami sobom, odnosno možemo ga prilično ubrzati ako prepoznamo taj europski put kao što ga je, primjerice, prepoznala Albanije – ističe Čović.





Dodaje kako ni s jednom od tri zemlje koje je posjetio ovih dana BiH nema niti jedno otvoreno pitanje, ali puno je toga što, ističe, možemo unaprijediti, od ekonomske suradnje do zajedničke prometne infrastrukture, energetike i turističke suradnje.





-Veliku korist možemo imati od te suradnje i to mora biti prioritet naše vanjske politike. Trgovinska razmjena sa sve tri ove zemlje je vrlo niska i to je ono čemu se u narednom razdoblju moramo više posvetiti. Potrebni su češći susreti predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti – kaže hrvatski član Predsjedništva BiH.





Sigurnosno stanje u regiji je, dodaje, bilo nezaobilazna tema. Po njegovim riječima, crnilo koje se nadvilo nad cijelom regijom govori da moramo izići iz tog ambijenta.