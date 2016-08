SARAJEVO, 31.08.2016

Referendum o Danu RS-a je zamišljen kao jedan moment koji skida sa srpske strane obavezu da poštuju Dejton, jer to znači da RS ne potiče i nije nastala u Dejtonu, a legalizacija toga datuma i tog događaja je emancipacija Srbije i Srba od obaveze prema Dejtonu - ocijenio je akademik Muhamed Filipović.





Komentarišući stav Vijeća za implementaciju mira (PIC) o predloženom referendumu u RS-u, akademik Filipović je pojasnio da vodstvo RS-a ima konstantnu politiku, na dugu liniju, „kod njih je svaki korak promišljen i ovaj zahtjev za referendum nije nikakva ni igra, ni provokacija, niti predizborna namjera, nego da se kamen po kamen, stopa po stopa, stvaraju uvjeti za otcjepljenje Republike Srpske, a time i uništenje BiH“.





- Referendum u RS-u je stvaranje pretpostavke da se više niko ne može pozivati na dejtonski mir kao prepreku da se osamostali RS – kaže Filipović.





Jer, dodaje, pod uvjetima važenja Dejtona, nemoguće je otcjepljenje RS-a jer ona postoji samo zbog Dejtona.





- Prema tome, PIC-ova odluka je tipična za Evropu, a to je sjedenje na dvije stolice, nisu rezolutni u odbijanju. Ono što bi naša javnost a i svijet očekivali, da se jednom stane ukraj manipulacijama sa srpske strane, jer oni to rade od početka, ne rade od danas ili jučer, nego već 200 godina, od prvog srpskog ustanka, do današnjeg dana oni neprestano provociraju nestabilnost u regiji, vrše akcije koje destabiliziraju okolne narode, a velike evropske sile su ih podržavale zato što im je odgovaralo da oni eliminiraju Osmansku imperiju s Balkana – smatra Filipović.





Ali,dodaje, situacija se vrlo mnogo promijenila danas.





- Ono na što bi Evropa trebala da obrati pažnju, da je Srbija, odnosno njena politika, način kako ruska politika ulazi na Balkan – zaključio je akademik Filipović u izjavu za Fenu.