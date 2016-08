SARAJEVO, 31.08.2016

km.









U Bosni i Hercegovini jutros je bilo sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove bilo je magle ili niskih oblaka.





Temperature zraka u 08.00 sati: Bjelašnica 9 stupnjeva, Drvar, Goražde i Sokolac 13, Bihać, Bugojno, Ivan-sedlo i Prijedor 14, Banja Luka, Jajce, Kupres, Livno i Sanski Most 15, Srebrenica i Zenica 16, Gradačac i Sarajevo 17, Bijeljina, Doboj, Tuzla i Zvornik 18, Mostar, Neum i Trebinje 24.





Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 950 milibara, za 7 milibara je viši od normalnog i sporo raste.





U većem dijelu BiH danas se očekuju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana, povećanjem oblačnosti u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne, kao i na sjeveru Hercegovine, mogući su slabi lokalni pljuskovi. Vjetar u Bosni, slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini, većio dio dana, zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu od 30 do 34 stupnja.