Premijer Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da će vlast u Beogradu reagirati odgovorno i ozbiljno u slučaju da visoki predstavnik u BiH zatraži zabranu referenduma u Republici Srpskoj.





"Nema sumnje da ćemo željeti čuti stav svih srpskih predstavnika i da ću ih odmah pozvati u Beograd i zamoliti da se i s nama konzultiraju, ako do takve odluke dođe", rekao je Vučić na konferenciji za novinare, nakon sastanka s veleposlanicima stranih zemalja u Srbiji, javio je Tanjug.





On je dodao kako nije problem sastati se s Miloradom Dodikom, Mladenom Ivanićem i ostalim srpskim predstavnicima kako bi se vidjelo koja je najmanja šteta za srpski narod.





"Moramo se konzultirati i razgovarati da izvučemo najmanju štetu, odnosno najveću korist za naše građane i narod", rekao je Vučić.





Srbijanski premijer naglasio je da je iza njega jedan od najtežih tjedana zato što je kao predsjednik Vlade morao "odšutjeti i prešutjeti najteže uvrede koje su iznijete na račun Srbije, ne zato što se lično nečega plaši, već kako ne bi uvrijedio hrvatsku državu i narod".





"Ne možete zamisliti koliko mi je bilo teško, meni koji se borim za našu zemlju na svakom mjestu i koji sam spreman da prihvatim političke udarce kakve hoćete, da uđem u politički obračun sa svima koji rade protiv naše zemlje i naroda. Nikome ne dozvoljavam da govori stvari koje nisu istinite", poručio je Vučić.





Vučić je naglasio da će ovoga puta prešutjeti najteže uvrede.





"Prešutjet ću i danas, ne zbog toga što se osobno plašim ili što mi to ne bi donijelo neke poene. Prihvatit ću da izgubim sve poene, jer na tako nešto ne možete odgovoriti, a da ne uvrijedite druge ljude. Neću uvrijediti hrvatsku državu i narod, pa ni one koji nas uvjeravaju danima da su moje naočale napale njihovo kamenje. Neću ni one koji idu dotle da kažu da sam sebe napao. Neka govori tko što želi", kazao je.





Dodao je kako je posao Vlade Srbije sačuvati mir, izboriti se za najniži deficit, spustiti stopu nezaposlenosti, povećati zaposlenost i imati najveći gospodarski rast.





Po Vučićevim riječima, primijetio je kako se posljednjih nekoliko godina u Hrvatskoj može vidjeti kontinuirana antisrpska politika, i to su se ne radi samo o predizbornoj kampanji, kako pojedinci tvrde.





"Naivne su pretpostavke da je riječ o izbornoj kampanji, to bi loše govorilo o tim društvima, a mislim da su društva bolja nego što ih političari žele predstaviti. Toga kod nas nema. Kod nas na izborima tema nisu bili Hrvatska i Bosna i Hrvatska. Neću ništa reći ni Milanoviću ni Plenkoviću. Neka rade što im je volja. Super, ja sam kriv, samoubojica po prirodi. Samo ostavite Srbiju na miru da možemo da se bavimo svojim poslom, za nas je budućnost važnija od prošlosti", rekao je Vučić.