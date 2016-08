ZAGREB, 29.08.2016

km.









Demo snimka pjesme "It's For You" koju su napisali bivši članovi britanskog benda Beatles - John Lennon i Paul McCartney, a otpjevao McCartney, prodana je na aukciji u Velikoj Britaniji za oko 156.000 kuna (18.000 funti), piše dpa.





Pjesma "It's For You" napisana je specijalno za pokojnu britansku pjevačicu Cillu Black, a postala je hit 1964.





Njezin nećak Simon White našao je snimku u kolekciji svoga oca, a pogrešno se smatralo da glas na snimci pripada njegovoj poznatoj teti koja je umrla 2015.





Tek je kasnije otkriveno da glas na snimci pripada McCartneyu. On je poslao snimku Blackovoj kako bi je mogla preslušati.