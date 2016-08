EXETER, 29.08.2016

Osobama srednje životne dobi koje imaju dugovječne roditelje prijeti manji rizik za bolesti kardiovaskularnog sustava, prenose mediji.





Znanstvenici s University of Exeter posebno ističu smanjenje rizika za moždani udar, zatajenje srca, previsoki krvni tlak, anemiju, previsoku koncentraciju kolesterola u krvi i fibrilaciju atrija.





U njihovom istraživanju su korišteni podaci za oko 186 000 osoba praćenih najmanje 8 godina od 55. godine života, piše Journal of the American College of Cardiology.