BRUXELLES, 29.08.2016

km.









Izvještaji o bombaškom napadu ispred briselskog instituta za kriminologiju u ponedjeljak ujutru vjerovatno su lažni, saopćio je ured briselskog tužioca, opisujući incident kao najvjerovatnije podmetanje požara koje ima za cilj uništiti dokaze u krivičnom postupku.





- To vjerovatno nije terorizam. To je krivično djelo. Ne mogu potvrditi da je to bombaški napad - izjavila je glasnogovornica ureda Ine Van Wymersch.





Državni emiter programa RTBF i ostali mediji javili da se automobil probio kroz sigurnosnu ogradu oko dva sata ujutru, nakon čega je uslijedila eksplozija koja je izazvala značajnu štetu na zgradi u sjevernom dijelu Bruxellesa. Niko nije povrijeđen.





Institut za kriminologiju savjetuje belgijske pravosudne vlasti u provođenju njihovih istraga.





Istražitelji su saopćili kako su sumnjivi napadači podmetnuli vatru u laboratoriji koja se koristi za analizu DNK uzoraka na mjestima zločina.





- Stoga je ovo čin koji bi se mogao povezati s uništenjem nekoliko dosijea - kazala je Van Wymersch.





Ona je izjavila da je eksplozija koju su čuli građani mogla biti izazvana uništavanjem materijala koje je zahvatila vatra.





Belgija je u stanju visoke pripravnosti od koordiniranih samoubilačkih napada 22. marta na briselski aerodrom i stanicu metroa u kojima su ubijene 32 osobe.





Belgijska policija i vojska raspoređeni su u velikom broju nakon samoubilačkih bombaških napada u Parizu prošlog novembra u kojima je ubijeno 130 ljudi.