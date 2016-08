SARAJEVO, 26.08.2016

Voda s lokalnih izvorišta i česmi u Mjesnoj zajednici Donje Poljice, općina Lukavac, od koje je više od 100 ljudi nakon konzumiranja dobilo simptome trovanja, kontaminirana je koliformnim bakterijama, potvrđeno je Feni iz Doma zdravlja Lukavac.





- Prije sat i po vremena iz Mikrobiološke službe Doma zdravlja Lukavac dobili smo preliminarne rezultate, nakon analize vode, koji su pokazali da su u uzorcima vode izolovane bakterije, i to potvrđuje, nažalost, naše sumnje, kazala je Feni šefica Epidemiološke službe Doma zdravlja Lukavac specijalista epidemiolog dr. Elmedina Memić.





Ona je istakla da je "nalaz vode s izvorišta uzet u dva navrata te proizvoljno iz dva domaćinstva zajedno s uzorcima vode koje je uzeo Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona".





- Nalaz pokazuje prisustvo Colli onečišćenja, Escherichia coli, Straptococcus faecalis, Citrobacter species, Enterococcus feacalis. To su sve bakterije koje ukazuju da je ipak došlo do kontaminacije vode površinskim vodama, ili da je eventutalno došlo do miješanja vode za piće s površinskim vodama skupa s kanalizacionom mrežom- kazala je dr. Memić.





Naglasila je da je kontinuirano urađena dezinfekcija izvorišta te da prate koncentraciju hlora na samom izvorištu.





- Iduće sedmice probat ćemo puštati vodu u mrežu da bismo mogli izmjeriti koncentraciju hlora na krajnjim tačkama i dobili onaj kvalitet vode koji odgovara higijensko bakteriološkoj ispravnosti vode za piće- kazala je dr. Memić.





Dodala je da "voda neće biti puštena dok ne bude potpuno saniran i objekat i dok kvalitet vode ne bude zadovoljavao sve normative".





- Mi smo posredstvom općinskog sanitarnog ispektora i općinskih struktura sugerirali da se naselju Donje Poljice obezbijedi putem cisterne pitka voda. To je i urađeno. A i ovog trenutka kada voda bude ponovno u mreži, onda ćemo opet savjetovati stanovništu da u narednih sedam dana s oprezom koristi vodu za piće, uz prokuhavanje.